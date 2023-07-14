Kağıthane'de Metruk Bina Çatısında Yangın Çıktı

KAĞITHANE'de metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda söndürdü.

Yangın, Talatpaşa Mahallesi, Yurtbey sokakta saat 00.00 sıralarında 2 katlı metruk bir binanın çatısında çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.