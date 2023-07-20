Kağıthane'de Lüks Otomobil Çalma Girişimi Kamerada

Kağıthane'de bir akaryakıt istasyonunda park halindeki lüks otomobili çalmak isteyen şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAĞITHANE'de akaryakıt istasyonundan park halindeki lüks otomobili çalma girişiminde bulunan şüpheli kameraya yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda 18 Temmuz Salı günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İstasyona otomobille gelen iki şüpheli lüks otomobili gözlerine kestirdi. Bir süre otomobilin içinde bekleyen şüpheliler, daha sonra çalmak istedikleri otomobilin yanına araçları ile yanaştı. İstasyon çalışanlarının görmemesi için eğilerek otomobilin yanına yanaşan şüpheli, otomobilin kapısını açmaya çalıştı. Birkaç denemede bulunan şüpheli başarılı olamayınca otomobiline dönerek istasyondan hızla uzaklaştı.

İstasyon çalışanları bu kişilerden şüphelenince güvenlik kameralarını kontrol etti. Hırsızlık girişiminde bulunduklarını gören çalışanlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ise güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.