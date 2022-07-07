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Kağıthane'de kuyumcuyu soyup kaçtılar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAĞITHANE'de motosikletli 2 kişi kuyumcuyu soyup kaçtı.

KAĞITHANE'de motosikletli 2 kişi kuyumcuyu soyup kaçtı. Soygun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat  11.00 sıralarında Çağlayan Vatan Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Plakasız motosiklet ile gelen iki kişi içeriye girdi. Suriyeli olduğu belirtilen kuyumcunun direnmesi üzerine soyguncular içeride ateş açtı. Kuyumcuyu da silah kabzası ile başına vurarak yaralayan soyguncular ilk belirlemeye göre 10 bin  dolar ve 10 bilezik alarak geldikleri motosiklet ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme yaptı.Bu arada soygun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuyumcunun direnmesi üzerine silahlı ve kasklı saldırganların silahla tehdit etmesi ve ateş etmesi yer alıyor. Diğer bir görüntü de ise silah sesleri üzerine kuyumcu dükkanı önünden geçenlerin kaçışması yer almıyor.


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