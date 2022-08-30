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Kağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladı

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Kağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladı

Kağıthane'de müşteri gibi davranarak biber gazı, şok cihazı ve silahla etkisiz hale getirdikleri kuyumcuyu gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de müşteri gibi davranarak biber gazı, şok cihazı ve silahla etkisiz hale getirdikleri kuyumcuyu gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, R.Ö. ve H.D. Talatpaşa Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi davranarak girdi. Şüpheliler, biber gazı ve şok cihazı kullanarak işyeri sahibi Y. G'yi etkisiz hale getirdi.

İş yerindeki altınları çalan şüpheliler, olay sırasında silah doğrulttukları iş yeri sahibini de darbetti.

Yaşanan boğuşmaların ardından iş yeri sahibi, dışarı çıkarak komşu esnaftan yardım istedi. Bunun üzerine esnaf, altınları çantaya doldurarak kaçmaya çalışan şüphelileri yakaladı. R.Ö. ve H.D. polise teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında olayda kullanıldığı değerlendirilen bir kurusıkı tabanca, bir biber gazı ve bir elektroşok cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

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