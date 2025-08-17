Kağıthane'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: İki Çocuk Şüpheliye Ev Hapsi

Kağıthane'de bir kuyumcuya 2 kez silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 çocuk şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Nurtepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 15 Temmuz'da gelen kasklı bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 16 Temmuz'da ise yine aynı iş yerine gelen silahlı bir kişinin ateş açması üzerine B.K. isimli kadın yaralandı.

Silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen çocuk şüpheliler, M.K. (14) ve A.D'yi (14) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, iş yerine düzenlenen 2 silahlı saldırı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayrıca, iş yerine daha önce 3 kez silahlı saldırı düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 8 zanlının tutuklandığı öğrenildi.