Kağıthane'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de, bir kuyumcuya otomatik silahla saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3 Mayıs gecesi Nurtepe'de bulunan kuyumcuya silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kuyumcuya otomatik silahtan çıkan 30 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Aynı kuyumcuya daha önce de 2 kez silahlı saldırı düzenlendiği, soruşturma kapsamında 5 şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, 2 şüphelinin motosikletle gelip saldırıyı gerçekleştirdiğini, 1 kişinin de gözcülük yaptığını tespit etti.

Kimlik bilgileri tespit edilen Ş.E.Ö. (17), G.S. (18) ve K.A. (18) evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yüzü maskeli şüphelinin otomatik silahla iş yerine ateş edip kaçması yer aldı.