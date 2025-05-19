Kağıthane'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
Kağıthane'de bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olayda, kuyumcuya otomatik silahtan 30 kurşun isabet ettiği belirlendi. Daha önce de iki kez benzer saldırıya uğrayan kuyumcida, güvenlik kameraları vasıtasıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Kağıthane'de, bir kuyumcuya otomatik silahla saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3 Mayıs gecesi Nurtepe'de bulunan kuyumcuya silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kuyumcuya otomatik silahtan çıkan 30 kurşunun isabet ettiğini belirledi.
Aynı kuyumcuya daha önce de 2 kez silahlı saldırı düzenlendiği, soruşturma kapsamında 5 şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, 2 şüphelinin motosikletle gelip saldırıyı gerçekleştirdiğini, 1 kişinin de gözcülük yaptığını tespit etti.
Kimlik bilgileri tespit edilen Ş.E.Ö. (17), G.S. (18) ve K.A. (18) evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yüzü maskeli şüphelinin otomatik silahla iş yerine ateş edip kaçması yer aldı.