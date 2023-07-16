Kağıthane'de Kuyumcudan 2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

KAĞITHANE'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Alarmın çalmasına aldırış etmeden tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçan şüpheliler güvenlik kamerasıyla kaydedildi. < Çağlayan'da 14 Temmuz Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında otomobille bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi. Şüpheliler, tezgahta duran 2 milyon lira değerinde altını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille kaçtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel