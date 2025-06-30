Kağıthane'de Kurşunlama Olayı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir ikametin kurşunlanmasıyla ilgili olarak güvenlik ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanırken, adreste ruhsatsız tabanca ve olayda kullanılan motosiklet bulundu.
Kağıthane'de bir ikametin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ortabayır Mahallesi'nde bulunan bir ikametin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasız motosiklet kullanan kasklı 2 şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.
Şüpheliler F.K. (26) ve kardeşi F.K. (21) Şişli'deki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 1 fişek, olayda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.