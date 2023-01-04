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Kağıthane'de kundaklandığı iddia edilen kamyon kullanılamaz hale geldi

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Kağıthane'de kundaklandığı iddia edilen kamyon kullanılamaz hale geldi

Kağıthane'de park halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane'de park halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi Haliç Caddesi'nde park halindeki 34 GAF 762 plakalı kamyonunun yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan kamyon söndürüldü. Olay yerine gelen kamyon sahipleri, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını izledi.

Kamyonun henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.

Kamyonun yandığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Kağıthane Hamidiye İtfaiye Haliç Güncel Haberler

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