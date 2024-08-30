Üye Girişi
Haberler

Kağıthane'de Korsan Otoparkçılara Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de sivil trafik polisleri, korsan otoparkçılara yönelik uygulama yaparken değnekçi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlar gözaltına alındı.

KAĞITHANE'de korsan otoparkçılara yönelik uygulama yapan sivil trafik polisleri, değnekçi ve yakınlarınınn saldırısına uğradı. Polis memurlarına tekmeyle saldıran değnekçi ve yakınları olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Kağıthane Seyrantepe mahallesinde 27 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip biriminde görevli 2 polis memuru korsan otoparkçılarla ilgili uygulama yaptığı sırada 1 kişinin değnekçililik yaptığını tespit etti. Bir süre şüpheliyi izleyen polis memurları, sonrasında şüpheliye korsan otoparkçılıktan işlem yapmak istedi. Daha önceden poliste 12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli E.İ.(25) polis memurlarına direnerek kaçmak istedi. E. İ.'nin akraba ve arkadaşlarının da dahil olmasıyla polis memurları kalabalık grubun arasında kaldı. Bu sırada şüpheliler polislere tekmeyle saldırdı. Polislerin yardım istemesi üzerine olay yerine gelen takviye polis kuvvetleri şüpheliler E.İ., İ. İ.(30) ve E.K.'yi (41) gözaltına aldı. Polislerin grubun arasında kalıp saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerden E. İ.'nin daha önceden poliste 12, İ.İ.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane trafik Güvenlik Suç Güncel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar?
title