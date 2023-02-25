KAĞITHANE'DE KORKULUKLARA ÇARPAN OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ 3 YARALI

KAĞITHANE'de virajı alamayan sürücü kullandığı otomobille kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak dereye düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan otomobildeki üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Cihan Mustafa Badem, kullandığı otomobille virajı alamayarak önce kaldırıma daha sonra da demir bariyerlere çarparak dereye düştü. Cihan Mustafa Badem ve otomobildeki 2 kişi vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakini Mustafa Ülker, Burası tek yön zaten. Araç virajı alamayarak önce kaldırıma daha sonra da demirlere çarparak dereye düştü. Buradaki arkadaşlar aracın içinde üç kişi olduğunu söylüyor. Kaza sırasında bir demir parçası da karşı yönden gelen aracın camına çarpmış. Onda da bir sıkıntı yok. Dereye düşen aracın içindekileri çıkarmışlar. 3 kişi de hafif yaralı. Sağlık durumları iyi dedi.