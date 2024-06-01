Üye Girişi
Haberler

Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Park Halindeki Araçlara Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harmantepe Mahallesi Saray Sokak'ta, Yusuf L'nin kullandığı otomobil, yokuştan aşağı seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp park halindeki araçlara çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralılardan biri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak hızla park halindeki araçlara çarpması, oradan geçen motosikletlinin ilerleyerek, son anda kazadan kurtulması, çevredekilerin yaralılar için yardıma koşması ve kolu kırılan bir kişinin ambulansla hastaneye götürülmesi yer aldı.

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Harmantepe Mahallesi Saray Sokak'ta, Yusuf L'nin kullandığı otomobil, yokuştan aşağı seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp park halindeki araçlara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kadın yaralandı.

Yaralılardan biri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak hızla park halindeki araçlara çarpması, oradan geçen motosikletlinin ilerleyerek, son anda kazadan kurtulması, çevredekilerin yaralılar için yardıma koşması ve kolu kırılan bir kişinin ambulansla hastaneye götürülmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kağıthane Saray Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title