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Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı

Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı
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Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bir binanın bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Gürsel Mahallesi Zeytuni Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Feyza Vatan yönetimindeki 34 GED 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bir binanın bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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