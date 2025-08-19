Kağıthane'de Komşular Park Yeri Kavgasında Birbirine Girdi

Kağıthane'de park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle ayrılan taraflar, polis tarafından emniyete götürüldü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'DE KOMŞULAR PARK YERİ KAVGASINDA BİRBİRİNE GİRDİ: O ANLAR KAMERADA

Doğan Can CESUR / - KAĞITHANE'de komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri, 'Daha ne kadar bekleyeceğiz' diyerek sert çıkınca, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun süre kavga eden tarafları mahalle sakinleri ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri diğerine ' Daha ne kadar bekleyeceğiz' diye sorunca, tartışma daha da büyüdü. Diğer ailenin karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran iki ailenin kavgasına mahalleli de dahil oldu.

'DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ'

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan iki aileyi emniyete götürdü. Tarafların burada anlaştığı ve şikayetlerini geri çektiği öğrenildi. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta kavga eden tarafların birbirlerine saldırdıkları anlar görülüyor. Ailelerin kavga ettiği anlarda çocukların da sokakta bulunması ve bir çocuğun ağlamaya başladığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

