Kağıthane'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kaza Yaptı

Kağıthane'de kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce başka bir otomobile çarptı ardından da beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.