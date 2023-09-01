Kağıthane'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kaza Yaptı
Kağıthane'de kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce başka bir otomobile çarptı ardından da beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.
KAĞITHANE'de iddiaya göre kırımızı ışıkta geçen otomobil, önce otomobile çarptı ardından da beton bariyerlere çarparak devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, 18.30 sıralarında İmrahor Caddesi'nde bulunan Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen 34 FTP 433 plakalı otomobil, önce 34 SG 4989 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etsiyle savrulan otomobil orta refüje aşarak beton bariyerlere vurduktan sonra devrildi. Devrilen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken kazaya karışan diğer otomobilde maddi hasar meydana geldi.