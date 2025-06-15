Kağıthane'de Kaza: Otomobil Motosiklete ve Yayaya Çarptı

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Kağıthane'de bir otomobil, kontrolünü kaybederek motosiklete, yoldan geçmeye çalışan bir kadına ve iki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de bir otomobilin 2 araca, motosikletliye ve yoldan geçmeye çalışan yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde ilerleyen 06 BCL 078 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, seyir halindeki motosiklete, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına ve 2 araca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yoldan karşıya geçmeye çalışan kadın savrularak yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü M.H. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin motosiklete, yoldan geçmeye çalışan kadına ve diğer araçlara çarpması yer alıyor. Kayıtlarda çevredekilerin yola savrulan yaralılara yardıma koşması da görülüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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