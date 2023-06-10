Kağıthane'de kaza: Bir kız çocuğu ve 4 kişi yaralandı

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada bir kız çocuğu ve 4 kişi yaralandı. Yaralı çocuk ambulans gelene kadar güneşten korunmak için araç güneşliği kullanıldı.

KAĞITHANE'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada, bir kız çocuğu ve 4 kişi yaralandı. Ambulans gelene kadar yaralı çocuğu güneşten korumak için araç güneşliği kullanıldı.

Cendere Caddesi Ayazağa yönünde ilerleyen 2 otomobil saat 1030 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak sürüklendi. Kazada, takla atan otomobilde bulunan 5 yaşlarındaki kız çocuğu yaralanırken, anne ve babası yara almadan kurtuldu. Diğer otomobildeki 4 kişide kazada hafif yaralandı. Otomobilde sıkışan çocuk çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kız çocuğu, ambulans gelene kadar güneşten etkilenmesin diye otomobil güneşliği ile korundu. Kazaya karışan diğer otomobildeki 4 yaralı ve takla atan otomobildeki kız çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.