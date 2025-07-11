Kağıthane'de Kavga Eden Sürücülere Para Cezası

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İstanbul'da, kavga ederek trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye para cezası kesildi. Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından harekete geçerek sürücüleri tespit etti.

Kağıthane'de, kavga ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da 2 araç sürücüsünün akan trafikte yol verme nedeniyle kavga ettikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen sürücüler M.F.İ. ve C.K. yakalandı.

Her iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak", "yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları" ve "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde, saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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