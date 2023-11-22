Kağıthane'de karısını bıçakla öldüren sanığın yargılandığı davada karar

Kağıthane'de boşanma sürecindeki eşi Sultan Barut'u bıçakla öldüren Şener Barut, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şener Barut ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Barut, çocuklarının annesiz büyümemesi için evliliğinde çaba gösterdiğini belirterek, son bir şans daha vermek niyetiyle eşiyle konuşmaya gittiğini ifade etti.

Eşinin yanına gitmeden önce marketten bıçak satın almasının nedeninin maktulü korkutmak olduğunu iddia eden sanık Barut, eşinin o anda annesine ve ölmüş yakın akrabalarına küfretmesi nedeniyle öfkeye kapıldığını, cinayet anında kendisini kaybettiğini savundu.

Son sözü sorulan sanık, "Bu olayların buraya gelmesini hiç istemezdim, çocuklarımı ve eşimi kazanmak amacıyla çalışıyordum, böyle olacağını bilseydim İstanbul'a adım atmazdım. Pişmanım." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Barut'un "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın geçmişinde de maktule yönelik yaralama eylemlerinin bulunduğunu, samimi bir pişmanlığının olmadığını değerlendirerek, cezada takdiri indirim uygulamadı.

Mahkeme başkanı sanık hakkında "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan verilen karara muhalefet şerhi koydu.

Başkan, sanığın cinayetten önce sosyal medya hesabından yayın açtığını, ardından marketten bıçak satın aldığını belirterek, söz konusu eylemler bütün olarak değerlendirildiğinde kararda "tasarlayarak öldürme" unsurunun da uygulanması gerektiğini kaydetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kağıthane'de 14 Ocak'ta Şener Barut'un Çağlayan'daki polis merkezine giderek boşanma sürecinde olduğu eşi Sultan Barut'u bıçakla yaraladığını söylediği, eve giden polis ekiplerinin de kadının cansız bedeniyle karşılaştığı anlatılıyor.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Şener Barut'un, 9 yıldır evli olduğu eşinin telefonuna mesajlar gönderen kişiyi aradığında, maktulle bir yıldır görüştüklerini söylediği, eşinin ise bunu kabul etmediğini belirttiği kaydediliyor.

Sanık Barut'un boşanma sürecinde olduğu eşiyle görüşmesinde olumlu cevap almaması üzerine yanında bulundurduğu bıçağı göğsüne sapladığı aktarılan iddianamede, sanık Barut'un "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.