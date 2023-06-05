Kağıthane'de kardeşini darbettiği iddia edilen Nurullah Bozkurt'un ölümüne ilişkin dava başladı
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Kağıthane'de kardeşini darbettiği nedeniyle biraraya geldiği Emirhan Karaca tarafından öldürüldüğü iddia edilen Nurullah Bozkurt'un ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yunus Çeken, şikayetçi sanık Emirhan Karaca ile ölen Nurullah Bozkurt'un yakınları katıldı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yunus Çeken, şikayetçi sanık Emirhan Karaca ile ölen Nurullah Bozkurt'un yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Yunus Çeken, ölen Nurullah Bozkurt'u iki seneden fazladır tanıdığını söyleyerek, "Bir arkadaşın asker eğlencesi sebebiyle arkadaşlarla toplanmıştık. Nurullah'ın kardeşi Emircan Bozkurt yanımıza, ağzı ve yüzü şişmiş gelmişti. Kavga ettiğini söyledi. Nurullah Bozkurt ile kenarda bir süre konuştular. Daha sonra Nurullah abi kendi arabasına bindi, ben de motosiklete bindim. Binmeden önce Nurullah abi beni çağırdı. İki silah vardı birini bana verdi. 'Ne yapacağız?' diye sorduğumda ise,, 'Çevirmeye takılırsak en azından bir tanesi gitsin' şeklinde yanıtladı. Oraya vardığımızda Nurullah abi ile Emirhan Karaca'nın sözlü tartıştığını gördüm. Motosikletten inip bunları ayırdığım sırada Emirhan'da silah olduğunu gördüm. Nurullah abiye işlerin sarpa saracağını söyleyerek gitmemizi istedim. Geri çekildiğimiz ve herkes arabasına bindiği sırada Nurullah abi silahın orada olduğunu bildiğim kapısını açtı, Emirhan'a yumruk attı ve silah sesi duyuldu. Silah sesinin ardından Nurullah abiyi kaldırıma yatmış şekilde gördüm. Emirhan'ın elinde silah olduğunu da gördüm. Ben de tetiğe bastım ancak silah kullanmayı beceremediğim için ateşlemedi. Emirhan ara sokaktan kaçıyordu, silahı sıktım, sıktım patlamadı. En sonunda patladı. 2-3 el arkasından havaya doğru ateş ettim kaçmasını engellemek için" dedi. Sanık Çeken, "Bekçiyi asla hedef almadım. Bekçi 'Dur' dedikten sonra silahımı bırakıp teslim oldum. Devletimizin memuruna sıkacak kadar şerefsiz bir insan değilim. Çok sevdiğim bir insan vurulmuştu kalbinden, orada bir ben kalmıştım. Ne yapacağımı bilemedim o yüzden korku ve panikle kaçmaya çalıştım" diye konuştu. Duruşmada savunma yapan Emirhan Karaca ise olay günü Yunus Çeken'in kendisine ateş ettiğini gördüğünü, dolayısıyla korkup hemen kaçtığını ifade etti.
TARTIŞMAYA NEDEN OLAN TUNA NAZ K. TANIK OLARAK DİNLENDİDuruşmada tanık olarak dinlenen Tuana Naz K., olay günü bir arkadaşıyla alışveriş yapmak için alışveriş merkezine gittiğini söyleyerek, "Çıkışta erkek arkadaşım Emirhan Karaca yanımıza geldi. Yoldayken Emircan Bozkurt da tesadüfen oradan geçiyordu. Emirhan, orada bizi görünce yanlış anladı, biraz kıskançtır. Emircan benim okuldan arkadaşım, Emirhan ise sevgilimdi. Karakol ifademde annem yanımda olduğu için çekindim, 'Eski sevgilimdi' dedim ama aslında sevgiliydik. Emircan ile arkadaşlıktan fazlası asla yoktu aramızda, Emirhan beni kıskandı" dedi. Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.Mahkeme, sanıklar Yunus Çeken ile Emirhan Karaca'nın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEİddianamede, 8 Mayıs 2022'de İETT otobüs durakları önünde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, Nurullah Bozkurt'un sol göğüs üstünden vurulup yaralanarak olay yerinde öldüğü, şüpheli Yunus Çeken'in ise sol ayak kısmından hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. İki grup arasında meydana gelen çatışmada ilk grup olarak maktul Nurullah Bozkurt, şüpheli Yunus Çeken, Furkan Bahçecioğlu, Yunus Emre Torlak, Halil Kaan Torlak, Doğukan Altunsoy, Ahmet Sevencan, Eren Şahinkaya, Ulaş Özcan, Ahmet Furkan Şener yer alırken, ikinci grupta müşteki-şüpheli Emirhan Karaca, Cevat Kaya ve Berk Kum'un beraber oldukları kaydedildi. Emirhan Karaca ile Nurullah Bozkurt'un olay saati öncesinde maktulün kardeşi Emircan Bozkurt'un yaralanması sebebiyle bir araya geldikleri anlatılan iddianamede, yaşanan sözlü tartışma sonrası Emirhan Karaca'nın Nurullah Bozkurt'un göğüs bölgesine ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu belirtildi. İddianamede, Karaca'nın ateş ettikten sonra kaçtığı sırada Yunus Çeken'in birden fazla kez Karaca'nın arkasından ateş ettiği, eyleminin ise öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edildi.
İddianamede, şüpheli Yunus Çeken'in olay yerinde görev yapan bekçi A.A.'nın 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen ateş ettiği de yer aldı. İddianamede müşteki-şüpheli Emirhan Karaca'nın "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, şüpheli Yunus Çeken'in ise iki kez "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplamda 23 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.- İstanbul