Kağıthane'de kardeşini darbettiği iddia edilen Nurullah Bozkurt'un ölümüne ilişkin dava başladı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yunus Çeken, şikayetçi sanık Emirhan Karaca ile ölen Nurullah Bozkurt'un yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Yunus Çeken, ölen Nurullah Bozkurt'u iki seneden fazladır tanıdığını söyleyerek, "Bir arkadaşın asker eğlencesi sebebiyle arkadaşlarla toplanmıştık. Nurullah'ın kardeşi Emircan Bozkurt yanımıza, ağzı ve yüzü şişmiş gelmişti. Kavga ettiğini söyledi. Nurullah Bozkurt ile kenarda bir süre konuştular. Daha sonra Nurullah abi kendi arabasına bindi, ben de motosiklete bindim. Binmeden önce Nurullah abi beni çağırdı. İki silah vardı birini bana verdi. 'Ne yapacağız?' diye sorduğumda ise,, 'Çevirmeye takılırsak en azından bir tanesi gitsin' şeklinde yanıtladı. Oraya vardığımızda Nurullah abi ile Emirhan Karaca'nın sözlü tartıştığını gördüm. Motosikletten inip bunları ayırdığım sırada Emirhan'da silah olduğunu gördüm. Nurullah abiye işlerin sarpa saracağını söyleyerek gitmemizi istedim. Geri çekildiğimiz ve herkes arabasına bindiği sırada Nurullah abi silahın orada olduğunu bildiğim kapısını açtı, Emirhan'a yumruk attı ve silah sesi duyuldu. Silah sesinin ardından Nurullah abiyi kaldırıma yatmış şekilde gördüm. Emirhan'ın elinde silah olduğunu da gördüm. Ben de tetiğe bastım ancak silah kullanmayı beceremediğim için ateşlemedi. Emirhan ara sokaktan kaçıyordu, silahı sıktım, sıktım patlamadı. En sonunda patladı. 2-3 el arkasından havaya doğru ateş ettim kaçmasını engellemek için" dedi. Sanık Çeken, "Bekçiyi asla hedef almadım. Bekçi 'Dur' dedikten sonra silahımı bırakıp teslim oldum. Devletimizin memuruna sıkacak kadar şerefsiz bir insan değilim. Çok sevdiğim bir insan vurulmuştu kalbinden, orada bir ben kalmıştım. Ne yapacağımı bilemedim o yüzden korku ve panikle kaçmaya çalıştım" diye konuştu. Duruşmada savunma yapan Emirhan Karaca ise olay günü Yunus Çeken'in kendisine ateş ettiğini gördüğünü, dolayısıyla korkup hemen kaçtığını ifade etti.

TARTIŞMAYA NEDEN OLAN TUNA NAZ K. TANIK OLARAK DİNLENDİ

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Yunus Çeken'in olay yerinde görev yapan bekçi A.A.'nın 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen ateş ettiği de yer aldı. İddianamede müşteki-şüpheli Emirhan Karaca'nın "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, şüpheli Yunus Çeken'in ise iki kez "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplamda 23 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.