Kağıthane'de İYİ Parti İlçe Başkanına Bıçaklı Saldırı Davası Başladı

Kağıthane'de İyi Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında, bayrak asma işlemi sırasında ilçe başkanına bıçakla saldırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müştekiler İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanı Aycan Güleçlier ve Aykut Yalçınöz ile avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Mahmut Yüksel gelmedi.

Duruşmada söz verilen müşteki Aycan Güleçlier, seçim çalışması kapsamında bayrak asma işi yapıldığını, gece 03.00'te olay yerine teftiş amacıyla gittiğini belirterek, "Sanık bana önce cam sonra da bıçakla saldırdı. Eğer kaçamasaydım mutlaka ağır şekilde yaralayacaktı. Sanık bayrakları da kesip tamamen yere atmıştı. Sonrasında da beni takip etmeye devam etti. Şikayetçiyim, davaya katılım talebinde bulunmak istiyorum." dedi.

Müşteki Aykut Yalçınöz ise müşteki Güleçlier'e saldıran sanığın elindeki bıçağı yere düşürdüğünü söyledi. Sanığın başka bir cisimle yine saldırmaya devam ettiğini belirten Yalçınöz, şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılma taleplerini kabul etti.

Sanığın henüz savunmasının alınamaması sebebiyle hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mahmut Yüksel'in 3 Mayıs 2023'te Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'ndeki direklerde bulunan İYİ Parti'nin seçim bayraklarını kopardığı, kendisini uyaran Aykut Yalçınöz'e ve Aycan Güleçlier'e elindeki bıçağı sallayıp kovaladığı anlatılıyor.

Sanık Mahmut Yüksel'in ifadesinde, kendisini korumak için eline aldığı bıçağı gören çevredeki vatandaşların kaçtığını, kimseye tehditte bulunmadığını söylediği belirtilen iddianamede, sanığın "silahla tehdit" ve "yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.