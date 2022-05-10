KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI - Haberler

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KAĞITHANE'DE İSKELEDE MAHSUR KALAN İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAĞITHANE'de inşaat alanında iskele söküm işlemi sırasında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele yan yattı.

KAĞITHANE'de inşaat alanında iskele söküm işlemi sırasında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele yan yattı. Metrelerce yükseklikte mahsur kalan iki işçi vinçle kurtarıldı.

Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'ndeki inşaatta pazar günü öğlen saatlerinde sökümü yapılan demir iskeleler yan yattı. İki işçi daha önceden kendilerine bağladıkları ipe tutunarak askıda kaldı. Diğer işçiler yardım çağırdı. Olay yerine sepetli vinç geldi. 20 katlı binanın 17. katında bir süre daha ipe tutunarak bekleyen işçiler, vinçle kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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