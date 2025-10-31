Haberler

Kağıthane'de İş Yerini Kurşunlayan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de bir iş yerini kurşunladığı anları cep telefonuyla kaydeden 17 yaşındaki M.E.K, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ruhsatsız silah bulundurma ve mala zarar verme gibi suçlardan adliyeye sevk edilecek.

Kağıthane'de iş yerini kurşunladığı anları cep telefonuyla kaydeden şüpheli, kaçarken polis ekiplerince yakalandı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Talatpaşa Caddesi'nde koşarak ilerleyen bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı. Yaşanan kovalamacada yakalanan M.E.K'nin (17) üst aramasında tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin, Ortabayır Mahallesi'nde bir iş yerini kurşunladıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı anlaşıldı.

Ayrıca şüphelinin iş yerini kurşunlarken cep telefonuyla da o anları kaydettiği belirlendi.

Gözaltına alınan M.E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "ruhsatsız silah bulundurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.