Kağıthane'de İş Yerini Kurşunlayan Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de iş yerini kurşunladığı anları cep telefonuyla kaydeden şüpheli, kaçarken polis ekiplerince yakalandı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Talatpaşa Caddesi'nde koşarak ilerleyen bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı. Yaşanan kovalamacada yakalanan M.E.K'nin (17) üst aramasında tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin, Ortabayır Mahallesi'nde bir iş yerini kurşunladıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı anlaşıldı.

Ayrıca şüphelinin iş yerini kurşunlarken cep telefonuyla da o anları kaydettiği belirlendi.

Gözaltına alınan M.E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "ruhsatsız silah bulundurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.