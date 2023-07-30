Kağıthane'de İş Yeri Önünde Silahlı Saldırı Anı Görüntülendi

Kağıthane'de bir kişinin iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrama anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. M. Y. (40) ve yanındaki diğer iki kişi saldırıdan kurtulmak için arabaların arkasına saklandı. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.