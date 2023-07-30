Kağıthane'de İş Yeri Önünde Silahlı Saldırı Anı Görüntülendi
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Kağıthane'de bir kişinin iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrama anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. M. Y. (40) ve yanındaki diğer iki kişi saldırıdan kurtulmak için arabaların arkasına saklandı. Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kağıthane'de bir kişinin iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrama anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Çağlayan'da, M. Y. (40), arkadaşlarıyla iş yeri önünde sohbet ettiği sırada buradan geçen motosikletteki kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan M.Y. ile yanındaki diğer iki kişi, iş yerinin önündeki arabanın arkasına gizlenerek saldırıdan kurtulmaya çalıştı.
İş yerinin camlarının da kırıldığı olayın ardından şüpheliler, motosikletle uzaklaşırken durum polis ekiplerine bildirildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.