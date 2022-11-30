Kağıthane'de inşaat alanında içinde iskelet olan mezar bulundu

Kağıthane'de bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında, içinde kafatası ve iskelet parçaları olan mezar ortaya çıktı.

Kağıthane'de bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında, içinde kafatası ve iskelet parçaları olan mezar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'nde inşaat yapılacak yerde iş makinesiyle kazı çalışmasına başlandı. Kepçe operatörü kazı sırasında zemindeki kayalık alanda bir mezara denk geldi.

İş makinesinden inen operatör, kontrol ettiği mezarda kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından savcılık talimatıyla olay yerine çağrılan arkeolog inceleme yaptı. İskelet daha detaylı incelenmek üzere alandan çıkarıldı.

Polisin güvenlik şeridiyle kapattığı alandaki inşaat çalışmaları bir süreliğine durduruldu. ???????