Kağıthane'de iki kişi evlerinde ölü bulundu Kağıthane'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan iki kişi, evlerinde ölü bulundu. Kağıthane'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan iki kişi, evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi Birben Sokak'taki binanın ikinci katında oturan Feridun K. (38) ile İlker Y'den (29) bir süredir haber alamayan arkadaşları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, kapı açılmayınca pencereden yaptıkları kontrolde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Pencereden daireye giren polislerin olay yerine çağırdığı sağlık görevlileri, Feridun K. ile İlker Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan araştırmada, uyuşturucu madde düzeneği bulundu. Feridun K'nin uyuşturucudan, İlker Y'nin ise tehdit ve hakaretten emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi. AA / İlyas Kaçar - Güncel Güncel Haberler

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