Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kağıthane'de, İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen ve içinde yolcu bulunan 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü M.A, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden diğer araçlara çarparak kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kaldırılmasının ardından yolda kontrollü olarak sağlanan trafik yeniden normale döndü.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

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