Kağıthane'de Hurda Deposunda Yangın Çıktı

KAĞITHANE'de hurda malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve patlama seslerinin duyulduğu depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Nurtepe Mahallesi Halit Bin Velid Caddesi üzerinde bulunan hurda deposunda saat 22.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurda malzeme ve molozların toplandığı depodaki yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında iş makinaları da kullanılırken, alevler bir saat süren çalışmaların ardından çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.