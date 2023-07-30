Kağıthane'de Hırsızlık: 120 Bin Liralık İnşaat Malzemesi Çalındı

KAĞITHANE'de, yüzleri maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, hafif ticari araçla yanına yanaştıkları park halindeki minibüsün camını kırarak içindeki 120 bin liralık inşaat malzemesini çaldı. Hırsızlık sırasında sokaktan geçen bir otomobile yol veren şüpheliler, minibüsün yanına yeniden yanaşarak hırsızlığa devam etti. Sokakta park etmiş diğer araçları da kontrol eden şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla sokağa gelen yüzleri cerrahi maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, gözlerine kestirdikleri araçları tek tek kontrol etti. Şüpheliler, arka camından içeri bakarak kontrol ettikleri bir minibüste doğalgaz tesisatı döşemesinde kullanılan inşaat malzemeleri olduğunu görünce, araçlarını minibüsün yanına yanaştırdı. Sürücü direksiyonda beklerken, araçtan inen 2 şüpheliden biri çevreyi gözetledi, diğeri tornavida yardımıyla minibüsün arka camını patlattı. Elleriyle kırık camları temizleyen iki şüpheli daha sonra minibüsteki malzemeleri alarak kendi araçlarına taşıdı.

OTOMOBİLE YOL VERİP HIRSIZLIĞA DEVAM ETTİLER

Hırsızlık sırasında bir otomobilin sokağa girdiğini gören şüpheliler kendi araçlarına binerek yol verdi. Otomobilin gitmesinin ardından tekrar minibüsün yanına yanaşan hırsızlar, minibüs içindeki son malzemeyi de alarak kaçtı. Şüphelilerin sokakta araçları kontrol etmesi ve hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Gürültüleri duyarak uyanan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Hırsızlık sırasında kullanılan hafif ticari aracın plakasını belirleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"TORNAVİDAYLA ARKA CAMI PATLATIP ARABANIN İÇİNE GİRİYORLAR"

Minibüs sahibinin komşusu olan esnaf Ali Ekber Salmanoğlu, 120 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındığını belirterek 'Dün sabah saat 05.00 sıralarında araba kapıda duruyordu. Kamera zaten çekiyor. Çalıntı hafif ticari araçla yanaşıyorlar. Etrafı kolaçan ettikten sonra, kamerada da gözüktüğü gibi tornavidayla arka camı köşesinden vurup camı komple patlattıktan sonra, arabanın içine giriyorlar. El frenini önce kontrol ediyorlar, sonra malzeme var mı diye kontrol ediyorlar. İnşaat malzemeleri vardı, elektronik eşyalar vardı, matkap vardı. Bunları alıp arabaya yüklüyorlar. Sonra arkadan başka bir araç geliyor. Dörtlüleri yakıyorlar ve birisine bakıyormuş gibi yapıyorlar. Daha sonra yukarıya çıkıp tekrardan aşağıya iniyorlar. Aşağıyı bu sefer kolaçan ediyorlar. Dönüyorlar sonra tekrar gelip arabayla yanaşıyorlar çok rahat bir şekilde. Arabanın içine tekrar giriyorlar. Fiyatları yüksek son teknoloji malzemeler vardı. Alıp ondan sonra gidiyorlar. Zaten 15-20 dakika sonra da bekçiler geliyor. Sese uyananlar var. Geç uyandılar ama yapacak bir şey yok. Olan mala oluyor" diye konuştu.