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Kağıthane'de hakim görevi sırasında bir kişiyi bacağından silahla yaraladı

Kağıthane'de hakim görevi sırasında bir kişiyi bacağından silahla yaraladı

Güncel Haberler

Kağıthane'de bir hakim, görevi sırasında kendisine mukavemette bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi silahla bacağından vurdu.

Kağıthane'de bir hakim, görevi sırasında kendisine mukavemette bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi silahla bacağından vurdu.

Alınan bilgiye göre, hakim F.Ö. (39), bir borçlunun evinin değerini tespiti amaçlı keşif görevi için Taşocağı Caddesi'ndeki adrese gitti.

Hakim F.Ö, evde görevini yaptığı sırada, kendisine mukavemette bulunduğu iddiasıyla A.İ.Y'yi (64) bacağından silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.İ.Y'yi ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

A.İ.Y'nin, hastanede polise verdiği ifadesinde olayı neden ve nasıl yaptığını hatırlamadığını belirttiği, oğlunun da babasının zaman zaman sara atağı geçirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Kağıthane Hakim Güncel Haberler

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