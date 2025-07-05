Kağıthane'de Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kağıthane'de kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda Ankara istikametinde ilerleyen Abdullah Göregen yönetimindeki 34 AKT 163 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi. Sürüklenen kamyon, yol aydınlatma direğine ve demir bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Kazada sürücü Göregen yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göregen, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yolun bir şeridi kaza dolayısıyla kapatılırken, trafikte yoğunluk yaşandı. Ulaşım bir süre yan yoldan sağlandı.

Belediye ekipleri, devrilen kamyonun yakıtının döküldüğü yolda kumlama yaptı.

Devrilen kamyonun yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.