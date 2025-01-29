Kağıthane'de Hafriyat Kamyonu Beton Bariyerlerin Üzerine Çıktı
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu, beton bariyerlerin üstünde asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, polis ekipleri trafikte güvenlik önlemleri aldı.
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlerin üzerine çıkan hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla indirildi.
Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda seyreden hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun orta bölümündeki beton bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağladı.
Kamyonun vinç yardımıyla indirilip götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.