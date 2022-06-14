Kağıthane'de hafif ticari aracın eve çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı İstanbul Kağıthane'de hafif ticari aracın duvarına çarptığı evdeki 3 çocuk yaralandı. İstanbul Kağıthane'de hafif ticari aracın duvarına çarptığı evdeki 3 çocuk yaralandı. Mehdi M. yönetimindeki 34 BDE 429 plakalı hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi Papatya Sokak'ta yokuştan inerken henüz belirlenemeyen nedenle binanın giriş katındaki eve çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın çarptığı dairedeki beton parçalarının dökülmesi nedeniyle hafif yaralanan 3 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. AA / Emrah Gökmen - Güncel Kağıthane Tragger Güncel Haberler

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