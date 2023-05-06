Kağıthane'de geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nurtepe Mahallesi Halit Bin Velid Caddesi'ndeki geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kağıt ve plastik atıkların toplandığı alanda başlayan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bir saatlik çalışmanın ardından söndürdüğü yangın sonucu geri dönüşüm merkezinde hasar oluştu.