Kağıthane'de gencin hayatını kaybettiği saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde kurşunların hedefi olan otomobilin park halindeki araçlara çarparak kaza yaptığı görülüyor

İSTANBUL - Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olduğu esnada 17 el ateş edilmesi sonucu başından vurularak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurşunların hedefi olan otomobilin park halindeki araçlara çarparak kaza yaptığı görülüyor.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda 22 yaşındaki Fırat Öncü, 34 HLZ 789 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir etmeye başlamıştı. Genç sürücü son duraklara geldiği esnada kaldırımda bekleyen iki şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Genç saldırıdan kaçmaya çalıştı ancak arkasından 17 el ateş edilince başından vurulmuştu. Araç ise park halindeki iki araca çarparak güçlükle durabilmişti. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırganlar da koşarak olay yerinden kaçmıştı. Öte yandan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldığı öğrenilen Öncü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatımı kaybetmişti.

Kurşunların hedefi olan genç kaza yaptı

Polisin kaçan saldırganların yakalanmak için başlattığı çalışması sürerken, olaya ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı. Kurşunların hedefi olan genç aracın hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.