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KAĞITHANE'DE GECEKONDUNUN KÖMÜRLÜĞÜNDE YANGIN; CESEDİ BULUNDU

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KAĞITHANE'DE GECEKONDUNUN KÖMÜRLÜĞÜNDE YANGIN; CESEDİ BULUNDU

KAĞITHANE'de gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

KAĞITHANE'de gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Gecekonduda olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kağıthane Keskingil Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda saat 06.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, anne baba ve oğullarının kaldığı gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri gecekondunun kömürlüğünde yaşadığı iddia edilen 52 yaşındaki Eyüp Ardıç'ın cesedi ile karşılaştı. Çevreye güvenlik şeridi çeken ekiplerin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane İtfaiye Güncel Haberler

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