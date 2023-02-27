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Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

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Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kağıthane'de tek katlı gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de tek katlı gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şirintepe Mahallesi Ardıç Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında gecekonduda bulunan anne, baba ve çocukları dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bu arada evi yanan aile üyelerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Gecekonduyu kullanılamaz hale getiren yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kağıthane Şirintepe İtfaiye Güncel Haberler

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