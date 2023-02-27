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KAĞITHANE'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

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KAĞITHANE'de gecekondu alev alev yandı.

KAĞITHANE'de gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Ardıç Sokak'ta tek katlı gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında evde bulunan Funda Gülenç, Esen Gülenç ve küçük çocukları dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadına ambulansta oksijen tedavisi uyguladı. Yangına ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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