Kağıthane'de Gece Yarısı Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Yakalandı

KAĞITHANE'de iki kişi gece yarısı sokak ortasında silahla havaya ateş açtı. Mahallelinin tepki gösterdiği iki şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibi tarafından yakalandı.

Olay, 14 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı şüpheli iki kişi, silahla havaya ateş açtı. Sesleri duyarak yataklarından kalkan mahalleli, pencereden şüphelilere küfretmeye başladı. Bunun üzerine şüpheliler kaçarken birkaç kez daha havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.