Kağıthane'de freni tutmayan kamyonet park halindeki araçlara çarptı

Kağıthane'de freni tutmadığı iddia edilen kamyonet yokuş aşağı kayarak park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra bir evin duvarına vurarak durabildi. Yol kenarında yürüyen bir kişi kazadan son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kağıthane Harmantepe Mahallesi Dere Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nur Uygunca'nın (80) kullandığı kamyonet, iddiaya göre, frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuş aşağı kayarak önce iki otomobile ardından da duvara çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyoneti halatlarla ağaca bağlayarak sabitledi. Yaralı sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

"ÖNDEKİ ARAÇLARA VURA VURA GELDİ"

"TAŞA VURMASAYDI BANA VURACAKTI"

Kazadan son anda kurtulan Hasan Odabaşı ise, "Gelirken arkada bir patlama oldu. Bana vuruyordu. İlk gören benim zaten. Tam arkamda taşa vurmasaydı bana vuracaktı. Allah'tan orada demire vurdu da bana vurmadı. İçinde adam olduğunu bilmiyordum. Kızım da yanımdaydı. Kızımı gönderdikten sonra oldu olay. Bir adımla kurtuldum. Kardeşlerimize de Allah şifa versin. Ben aşağı inerken oldu olay. Arkamda da bir metre ileride taşa vurdu. Taşa vurarak binaya vurdu." diye konuştu.Kazaya karışan araçların çekilmesi için çalışmalar sürüyor.