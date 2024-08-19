Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa MERT KARACA /İSTANBUL, KAĞITHANE'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki A.K.(30) ise hayatını kaybetti. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda 34 FDN 313 plakalı otomobildeki, direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen A.K.(30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı F.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıda otomobilin şoför koltuğunda hayatını kaybeden A.K.'nin cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır.

Saldırıda A. K.'nın koruma görevlisi E. K.' de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin silahla ateş edip, aracına binip çatışma sonrası sokaktan hızla çıkış yaptığı görülüyor.