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Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda iş insanı hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL ) - Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon başındaki Filistinli A.K. ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahın kullanıldığı saldırıda 34 FDN 313 plakalı otomobildeki, direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı F.M.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Valilik'ten açıklama

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır.

Saldırıda A.K.'nın koruma görevlisi E. K.' de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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