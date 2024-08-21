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Kağıthane'de Filistin asıllı İsrail pasaportlu iş insanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Kağıthane'de Filistin asıllı İsrail pasaportlu iş insanı Anas ABD El Qadı'nın yaşamını yitirdiği, diğer Filistinli iş insanı F.M.'nin ağır, Türk koruması E.K'nın hafif yaralandığı silahlı saldırıyı düzenledikten sonra yurt dışına kaçan Filistin asıllı İsrailli 3 şüphelinin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Kağıthane'de Filistin asıllı İsrail pasaportlu iş insanı Anas ABD El Qadı'nın yaşamını yitirdiği, diğer Filistinli iş insanı F.M.'nin ağır, Türk koruması E.K'nın hafif yaralandığı silahlı saldırıyı düzenledikten sonra yurt dışına kaçan Filistin asıllı İsrailli 3 şüphelinin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırının ardından başlattığı geniş kapsamlı çalışma kapsamında zanlıların olaydan önce ve sonra kaçış anlarının olduğu görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu Şişli'deki daireden ellerinde bavullarla inişi ve otoparkta araca binmeleri yer alıyor. Şüphelilerin saldırıdan önce beyaz renkli bir araçla önce Başakşehir'e gittikleri, oradan bir cipi alıp saldırıyı gerçekleştirdikleri Kağıthane'ye geldikleri, saldırıdan sonra aynı ciple Nurtepe Viyadüğü'nün altınde bekleyen üçüncü bir araca binip Tekirdağ'a kaçtıkları, üçüncü aracı Tekirdağ'da yakıp, saldırıdan hemen önce otoparktan çıkışta kullandıkları beyaz renkli araçla Kırklareli'ne, oradan da Bulgaristan'a kaçtıkları kaydedildi.

Romanya'da yakalanmışlardı

Şüphelilerin saldırıdan sonra 2,5 saat içinde Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a oradan da Romanya'ya kaçtıklarının belirlenmesi üzerine İstanbul Asayiş Müdürlüğü ekipleri İnterpol yetkilileri ile bağlantı kurmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşam yaptığı açıklamada şüphelilerin Romanya'da yakalandıklarını açıklamıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.'nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir.

Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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