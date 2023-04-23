Kağıthane'de emniyet şeridinde duran otomobile çarpıp kaçtı: 1 ölü

Kağıthane'de emniyet şeridinde duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptıktan sonra kaçtı. Kazada, 1 kişi öldü.

Kaza, Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde saat 02: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.A yönetimindeki 06 M 2132 plakalı otomobil, Hasdal yönünde seyir halindeyken başka bir araçla hasarlı kaza yaptı. Kazanın ardından, aracına bakmak isteyen O.A, otomobili sol şeritte durdurarak indi. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç, önce O.A'nın otomobiline ardından da O.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan O.A. ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O.A 'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. O.A tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.