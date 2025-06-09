Kağıthane'de El Bombalı Saldırı: 9 Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de El Bombalı Saldırı: 9 Şüpheli Tutuklandı
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Kağıthane'de bir restoran ve eğlence mekânına düzenlenen el bombalı saldırıda 7 kişi yaralanmışti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine el bombasıyla düzenlenen ve 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Mayıs'ta Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine el bombasıyla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, iş yerine motosikletle gelen 2 şüphelinin, el bombasını bıraktıktan sonraki kaçış istikametinde bulunan 76 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin adres bilgilerini tespit eden ekipler, 4 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, eylemi planlayan ve saldırıyı gerçekleştirenlerin saklanmasına yardım edenler de dahil olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı.

Dairede yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 90 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Binaya giren şüpheli pimini çekip el bombasını bıraktı

Ayrıca saldırı anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin motosikletle iş yerine gelmesi, birinin binaya girerek el bombasının pimini çekip bırakması ve hızlıca kaçması yer aldı.

Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine atılan el bombasının patlaması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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