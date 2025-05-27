Kağıthane'de El Bombalı Saldırı: 7 Yaralı

Kağıthane'de El Bombalı Saldırı: 7 Yaralı
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Kağıthane'de bir eğlence mekanına düzenlenen el bombalı saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

KAĞITHANE'de eğlence mekanında 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı el bombalı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli, eğlence mekanına el bombası attı. Saldırıda patlamanın etkisiyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay sonrası özel harekat polisleri, bomba imha ekipleri ve terörle mücadele ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin saldırganları yakalamak için yaptığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı çevredeki iki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki saldırganın olay yerine geldiği ardından sürücü hazır şekilde beklerken arkasında oturan diğer şüphelinin hızla motordan inip eğlence mekanına girip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra tekrar motosiklete bindiği anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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