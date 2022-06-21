KAĞITHANE'DE, DONDURMACIDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Olay, Örnektepe Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yüzü maskeli 2 kişi, cadde üzerindeki bir dondurmacının önüne gelerek bir süre etrafı kontrol etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerden biri dondurmacıya girerek, o sırada iş yeri sahibiyle sohbet eden Aşkın Ş.'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada, müşteriler kurşunların hedefi olmamak için kendilerini yere attı. Saldırıda, Aşkın Ş.(20) ile seken kurşunlardan birinin isabet ettiği iş yeri sahibinin oğlu Taha G.(11) yaralandı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel