Kağıthane'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı, Çok Sayıda Araç Zarar Gördü

KAĞITHANE'de 6 katlı binanın 2'nci katında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yıkılan duvarlardan kopan beton parçaları, park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli bir şekilde patlama olduğu ve beton parçalarının sokağı savrulduğu, vatandaşların panikle dışarıya çıktığı anlar görülüyor. Patlamanın olduğu bina ve çevresindeki hasar ise dronla havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı, dairede yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı dairede olduğu belirlenen bir kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevler çalışmaların ardından söndürüldü. Meydana gelen patlama sonrasında olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Patlamanın nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

PATLAMA ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli bir şekilde patlama olduğu ve beton parçalarının sokağı savrulduğu anlar görülüyor. Patlamanın şiddetiyle vatandaşların dışarı çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

'BİNANIN İÇİNDEN ATEŞ TOPU YÜKSELDİ'

Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan Esra Gökrem, "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu. Bizim evimizin camı açık olduğu için çok şükür bize bir şey olmadı, basınç yapmadı yani. Sanırım yabancı uyruklu bir kadın oturuyormuş orada" dedi.

'ATEŞ BİZDEN TARAFA GELMEDİ AMA FELAKETTİ'

Aynı sokakta yaşayan Rahman Keskin ise, "Biz evde oturuyorduk, birden bir patlama oldu. Bu taraf açık olduğu için ateş o tarafa vurdu, bizden tarafa vurmadı. Dışarı çıktık, daire ateşlenmiş, plastik borular yanıyordu. İtfaiye geldi, zaten söndürdü. Bizim binada bir şey olmadı, basınç bu tarafa vurduğu için bizde bir şey olmadı ama felaketti" diye konuştu.

'YARALANAN KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12.11.2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" denildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Olaydan etkilenen ve geceyi evlerinde geçirmekte güçlük çeken vatandaşlarımızın, Belediyemiz tarafından bölgedeki otellere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve temel ihtiyaçları karşılanması planlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." dedi.Patlamanın etkisiyle binada oluşan hasar ve sokağa yayılan molozlar nedeniyle zarar gören araçlar için gerekli incelemelerin başlatıldığı bilgisi de edinildi.