Kağıthane'de Dizüstü Bilgisayar Dolandırıcılığı Operasyonu

Kağıthane'de, internette satışa çıkarılan dizüstü bilgisayarı satın alırken sahte dekont düzenleyip sahibini dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'de 7 Eylül'de, A.A. isimli kişinin dolandırıldığına yönelik ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mağdur A.A, internette bir uygulama üzerinden satışa koyduğu dizüstü bilgisayar için kendisini "Semanur" olarak tanıtan bir kişiyle telefonda anlaştıklarını, bu kişinin WhatsApp üzerinden kendisine H.İ. adıyla 28 bin lira para gönderdiğine dair banka dekontu attığını ekiplere bildirdi.

Ekipler, incelemesinde, şüphelilerin yönlendirmesiyle olayla ilişkisi bulunmayan bir taksi şoförünün, A.A'nın bulunduğu yere gelerek dizüstü bilgisayarı teslim alıp alıcılara teslim ettiğini belirledi.

İncelemede, banka dekontunun da sahte olduğu anlaşıldı.

Çalışmaların ardından Maltepe'de düzenlenen operasyonda, hakkında 61 suç kaydı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Bekir D. (30) ile Feyzanur G. (23) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.