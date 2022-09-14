Kağıthane'de devrilen kamyonet ulaşımı aksattı Güncel Haberler İstanbul Kağıthane'de taş yüklü hafriyat kamyonetin devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu. İstanbul Kağıthane'de taş yüklü hafriyat kamyonetin devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu. Okmeydanı istikametine ilerleyen 34 UP 6780 plakalı kamyonet, Sadabat Viyadüğü'nde devrildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kamyonetteki taşlar etrafa dağıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yolda polis ekipleri önlem aldı. Çevreye dağılan taşlar da belediye ekiplerince toplandı. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan Okmeydanı Kağıthane Güncel Haberler

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